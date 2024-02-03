В Мурманской области утверждён комплексный план мероприятий для участников СВО и людей с инвалидностью

По поручению Президента РФ Владимира Путина постановлением регионального правительства в Мурманской области утвержден комплекс мероприятий на 2024 год, направленных на поддержку занятости уязвимых категорий граждан, включая инвалидов и ветеранов боевых действий специальной военной операции. Эта инициатива направлена на повышение уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста в нашем регионе.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, комплекс мероприятий носит межведомственный характер и предполагает охват более 1,5 тысячи участников, относящихся к категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы. В план вошли 18 мероприятий, включая как массовые информационно-просветительские мероприятия, так и адресную персонифицированную помощь гражданам уязвимых категорий.

Ознакомиться с комплексом мероприятий можно на сайте регионального министерства труда и соцразвития по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru