В Мурманской области утверждён перечень дворовых территорий, подлежащих ямочному ремонту в 2024 году

Средства из бюджета региона на ямочный ремонт будут выделены 20 муниципалитетам. Всего планируется отремонтировать 74,2 тысячи кв. метров.

«Планируется выполнить ремонт 423 проездов, прилегающих к 433 многоквартирным домам. На эти цели планируется направить почти 300 миллионов рублей», – сообщила заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Она подчеркнула, что места, подлежащие ремонту, выбрали сами северяне. До 17 марта они могли проголосовать на портале «Наш Север» за дворы, требующие проведения работ в первую очередь.

«Плановый период проведения работ по ямочному ремонту запланирован с 15 июня по 1 сентября. Несмотря на то, что голосование на «Нашем Севере» завершено, на портале всё ещё остаётся возможность сообщить о проблеме через специальный раздел «Подать обращение», – подчеркнула Мария Гаврилова.

Муниципальные образования, которые получат средства на реализацию мероприятия: Мурманск; Печенгский округ; Ковдорский округ; Апатиты; Кировск; Мончегорск; Оленегорск; Полярные Зори; Кильдинстрой; Мурмаши; Кандалакша; Зеленоборский; Ревда; Ловозеро; Умба; ЗАТО г. Североморск; ЗАТО г. Островной; ЗАТО г. Заозерск; ЗАТО п. Видяево; ЗАТО Александровск.

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, сформированный перечень не отменяет проведения основных работ. Мероприятия проводятся в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru