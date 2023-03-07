В Мурманской области утверждён перечень границ зон экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций

Внесены изменения в постановление правительства Мурманской области от 2.08.2013 №440-ПП «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Мурманской области».

Изменения внесены в связи с приведением в соответствие закона Мурманской области с федеральным законодательством.

Комплексная система экстренного оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций – это элемент системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах.

КСЭОН создаётся на региональном, муниципальном и объектовом уровнях.

КСЭОН задействуется в автоматическом режиме от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов или в автоматизированном режиме по решению губернатора Мурманской области, руководителя органа местного самоуправления, организации (собственника объекта, производства, гидротехнического сооружения), в ведении которого находится соответствующая КСЭОН.

В соответствии с постановлением правительства Мурманской области будут проведены мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию КСЭОН Мурманской области, действующей в границах утверждённых зон экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций с включением КСЭОН в состав региональной и муниципальных систем оповещения населения Мурманска, Мончегорска с подведомственной территорией, Полярных Зорь с подведомственной территорией, Кандалакшского и Кольского муниципальных районов.

Как сообщает региональное Министерство региональной безопасности, создание КСЭОН обеспечит своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в данных населенных пунктах.

Фото: https://gov-murman.ru