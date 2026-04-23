Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: о стратегическом предприятии и людях, живущих на Севере
В Мурманской области утверждён перечень территорий, подверженных угрозе лесных пожаров в 2026 году

Министерством региональной безопасности Мурманской области разработано постановление, утверждающее перечень населённых пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества Мурманской области, подверженных угрозе лесных пожаров в 2026 году.

Планируемые меры направлены на исключение случаев возгорания на территории муниципальных образований, которые могут повлечь причинения ущерба имуществу и собственности граждан и организаций.

Так, угрозе лесных пожаров подвержены населённые пункты Куропта и Риколатва (Ковдорский муниципальный округ), Раякоски (Печенгский муниципальный округ), Верхентуломский, Светлый, железнодорожная станция Лопарская, Мокрая Кица, Песчаный (Кольский муниципальный округ), Каневка и Краснощелье (Ловозерский муниципальный округ), Умба (Терский муниципальный округ), Алакуртти и Кайралы (Кандалакшский муниципальный округ).

Кроме того, лесные пожары возможны на территориях садоводства или огородничества:

- 13 в муниципальном округе Апатиты с подведомственной территорией;

- 3 в муниципальном округе Оленегорск с подведомственной территорией;

- 11 в муниципальном округе Мончегорск с подведомственной территорией;

- 9 в Кольском муниципальном округе;

- 5 в Кандалакшском муниципальном округе;

- по одному в Ковдорском муниципальном округе, городском округе ЗАТО г. Североморск и Печенгском муниципальном округе.

Жители региона могут ознакомиться с перечнем на портале «Открытый электронный регион».

Как отмечает Министерство региональной безопасности Мурманской области, в пожароопасный сезон в лесах действует ограничение пребывания граждан. Нарушителей ждут значительные штрафы. Для граждан – в размере от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц –от 100 до 400 тысяч рублей.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: 8(800) 100-94-00, 8(911) 338-61-31, 112 или 101.

