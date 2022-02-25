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Мурманская область. Арктика (16+)25.02.22 15:30

В Мурманской области утверждён план мероприятий в рамках Года культурного наследия народов России

В Мурманской области утверждён межведомственный план мероприятий по проведению в регионе Года культурного наследия народов России в 2022 году. Соответствующее распоряжение подписано губернатором региона Андреем Чибисом.

Региональный план разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России».

Открытие Года культурного наследия народов России в Заполярье состоялось 29 января на областном фестивале национальных культур «Праздник дружбы», который прошел в Мурманском областном дворце культуры им. С.М. Кирова. Многожанровый праздник культур разных национальностей, проживающих на территории Мурманской области, прошел под девизом «Единство - через культуру».

Ключевым мероприятием Года культурного наследия в Мурманской области станет IX Международный фестиваль фольклора Русского Севера «Беломорье», который пройдет в июне на берегу Белого моря в Умбе и Кандалакше. В этом году традиционный фестиваль пройдет в новом формате, в программу войдут: выступления коллективов, традиционные игры, публичные лекции и другие мероприятия.

Одним из главных событий Года культурного наследия в Мурманской области станет празднование Дня славянской письменности и культуры. Традиционно ключевыми мероприятиями его программы станут праздник «Слово» на площади перед памятником Кириллу и Мефодию, масштабная просветительская программа в Мурманской областной научной библиотеке, телемост «Мурман-Балканы» с писателями Болгарии и Сербии. В 2022 году в рамках Дня славянской письменности состоится торжественная церемония вручения первой Всероссийской литературной Арктической премии им. В.С. Маслова, а также цикл мероприятий в городах региона с участием лауреатов и дипломантов премии – известных российских литераторов.

С полным списком мероприятий, вошедших в план по проведению в Мурманской области Года культурного наследия народов России в 2022 году, можно ознакомиться на сайте Министерства культуры Мурманской области по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в рамках Года культурного наследия народов России региональный Минкульт объявил конкурсы на предоставление региональных грантов на проекты для некоммерческих организаций и физических лиц. Поддержку смогут получить инициативы, направленные на интеграцию культурного наследия народов Российской Федерации, проживающих в Мурманской области, в актуальный социокультурный контекст с современными формами представления. Заявки принимаются до 9 марта 2022 года, информация об условиях получения гранта размещена на сайте регионального Министерства культуры.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441061/#&gid=1&pid=1

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