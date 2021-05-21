В Мурманской области утверждён план по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию

Вчера на заседании правительства Мурманской области утверждён план по реализации в регионе Послания Президента РФ России Федеральному Собранию. Документ содержит ключевые задачи по важнейшим векторам развития, заданным в Послании.

Как сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова в ходе доклада, в План вошло 47 мероприятий в сферах здравоохранения, оздоровления и туризма, поддержки семей с детьми, цифровизации госуслуг, образования, культуры, экологии и климатической политики, экономического развития и улучшения предпринимательской деятельности, развития инфраструктуры.

Развитию экономики в регионе уделено особое внимание. Несмотря на пандемию коронавируса, в прошлом году инвестиции в основной капитал в регионе не упали, а выросли на 4,8%. Инвестировано 190 млрд рублей. Объем промышленного строительства увеличился в 1,2 раза. Созданы уникальные условия для развития бизнеса, в том числе небольшого: действуют режимы ТОР «Столица Арктики» и арктических преференций.

«Президент подчеркнул необходимость сформировать дополнительный комплекс мер поддержки предпринимателей. И уже в разработке образовательная региональная программа «Старт самозанятых», которая будет включать занятия по развитию и продвижению микробизнеса и бизнес-кейсы от наставников, запуск планируем с 1 сентября, – отметила вице-губернатор. – Также мы планируем внедрение специального кредитного продукта для самозанятых граждан под 4% годовых. Эта мера будет запущена до 1 июля».

Один из ключевых приоритетов – развитие науки. Мурманская область вошла в состав межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика». Ожидается появление в регионе еще одной исследовательской площадки, которая расширит возможности осуществления научной деятельности области, позволит научному сообществу практиковаться и обмениваться опытом.

«Это единый проект международной арктической научно-образовательной станции «Снежинка», реализуемый в два этапа: на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и Мурманской области в районе Териберки. В предварительном перечне научных исследований и образовательных программ для станции: водородная и автономная энергетика, морские сейсмические исследования, мониторинг и исследование околоземного пространства, марикультура, развитие научного туризма», – пояснила Ольга Кузнецова.