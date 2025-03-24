В Мурманской области утверждён план по замене лифтов на ближайшие пять лет

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области утверждён план по замене лифтов до 2030 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В ноябре прошлого года состоялся совет Евразийской экономической комиссии, на котором было принято решение о том, что лифты, отработавшие свой срок до 15 февраля 2025 года, должны быть приведены в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» в срок до 15 февраля 2030 года.

«Во исполнение этого решения в Мурманской области был утверждён план по замене лифтового оборудования. В ближайшие пять лет нам предстоит заменить 1434 подъёмника. Общая стоимость работ составит 5,9 млрд рублей. Разумеется, выполнить такой объём одномоментно невозможно с точки зрения и финансов, и трудовых ресурсов. Поэтому работы по замене лифтов в регионе будут проходить поэтапно», – отметил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Работы будут проводиться как за счёт средств собственников многоквартирных домов, собранных в качестве взноса на капитальный ремонт, так и за счёт субсидии из регионального бюджета в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Только в 2025 году планируется заменить 291 лифт.

Как подчеркнули в областном Минстрое, сейчас идёт актуализация данных и формирование перечня многоквартирных домов, где в 2025 году заменят отслужившие свой срок подъёмники.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/