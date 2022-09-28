В Мурманской области утверждён порядок оказания мер поддержки семьям мобилизованных северян. Размер единовременной материальной помощи составляет 100 тысяч рублей на семью. Дополнительно предусмотрена выплата на каждого несовершеннолетнего ребёнка – 20 тысяч рублей.

К членам семьи военнослужащих относятся:

– родители или опекуны, воспитывавшие военнослужащего до достижения им совершеннолетия и не получившие аналогичные выплаты в другом регионе;

– супруга (супруг);

– дети, не достигшие возраста 18 лет;

– дети старше 18 лет, если они стали инвалидами до достижения 18 лет;

– дети-студенты не старше 23 лет.

Для получения выплаты необходимы:

- заявление с указанием реквизитов кредитной организации и счета;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;

- сведения о принадлежности к членам семьи военнослужащего;

Также для определенных категорий понадобятся сведения об установлении инвалидности до достижения 18-летнего возраста и сведения об обучении в образовательной организации.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, уточнить подробную информацию можно по телефонам:

Мурманск 8-991-669-10-52;

Кола: 8 (81553) 3-20-71, 8 (81553) 3-64-04;

Никель 8 (81554) 5-13-01;

Заполярный (81554) 6-25-66;

Кандалакша 8-952-290-15-91;

Полярные Зори 8-952-290-18-37;

Ковдор 8-953-302-37-46;

Умба 8-953-302-37-60;

Апатиты 8-900-940-08-61;

Кировск 8-900-940-07-23;

Мончегорск 8 (81536) 3-29-95;

Оленегорск 8 (81552) 5-33-61;

Ревда 8 (81538) 4-40-18;

ЗАТО г.Североморск 8-902-035-15-63;

ЗАТО Островной 8 (81558) 5-00-20;

Снежногорск, Гаджиево 8 (81530) 6-02-88;

Полярный 8 (81551) 7-14-58;

ЗАТО г.Заозерск 8 (81556) 3-15-43;

ЗАТО Видяево: 8 (81553) 5-66-26, 8 (81551) 7-14-58.