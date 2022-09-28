В Мурманской области утверждён порядок оказания мер поддержки семьям мобилизованных северян
В Мурманской области утверждён порядок оказания мер поддержки семьям мобилизованных северян. Размер единовременной материальной помощи составляет 100 тысяч рублей на семью. Дополнительно предусмотрена выплата на каждого несовершеннолетнего ребёнка – 20 тысяч рублей.
К членам семьи военнослужащих относятся:
– родители или опекуны, воспитывавшие военнослужащего до достижения им совершеннолетия и не получившие аналогичные выплаты в другом регионе;
– супруга (супруг);
– дети, не достигшие возраста 18 лет;
– дети старше 18 лет, если они стали инвалидами до достижения 18 лет;
– дети-студенты не старше 23 лет.
Для получения выплаты необходимы:
- заявление с указанием реквизитов кредитной организации и счета;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- сведения о принадлежности к членам семьи военнослужащего;
Также для определенных категорий понадобятся сведения об установлении инвалидности до достижения 18-летнего возраста и сведения об обучении в образовательной организации.
Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, уточнить подробную информацию можно по телефонам:
Мурманск 8-991-669-10-52;
Кола: 8 (81553) 3-20-71, 8 (81553) 3-64-04;
Никель 8 (81554) 5-13-01;
Заполярный (81554) 6-25-66;
Кандалакша 8-952-290-15-91;
Полярные Зори 8-952-290-18-37;
Ковдор 8-953-302-37-46;
Умба 8-953-302-37-60;
Апатиты 8-900-940-08-61;
Кировск 8-900-940-07-23;
Мончегорск 8 (81536) 3-29-95;
Оленегорск 8 (81552) 5-33-61;
Ревда 8 (81538) 4-40-18;
ЗАТО г.Североморск 8-902-035-15-63;
ЗАТО Островной 8 (81558) 5-00-20;
Снежногорск, Гаджиево 8 (81530) 6-02-88;
Полярный 8 (81551) 7-14-58;
ЗАТО г.Заозерск 8 (81556) 3-15-43;
ЗАТО Видяево: 8 (81553) 5-66-26, 8 (81551) 7-14-58.