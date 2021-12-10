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Мурманская область. Арктика (16+)10.12.21 12:00

В Мурманской области утверждён порядок определения платы за земельные участки под гаражи

Региональное министерство имущественных отношений сообщает, что в Мурманской области утверждён порядок определения платы за использование земельных участков для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями. Соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Чибисом.

Федеральным законодательством с 1 сентября 2021 года были урегулированы вопросы использования земли под некапитальными гаражами и введён новый порядок использования земельных участков под некапитальными гаражами, который уже действует на территории Мурманской области. Размещение некапитального гаража осуществляется в местах, определенных схемой размещения, на основании соответствующего разрешения и сроком на 10 лет.

При этом в рамках общих норм земельного законодательства, любое использование земли, должно быть платным. Определение размера такой платы законодателем закреплены за субъектом РФ, в связи с чем и принят порядок, который устанавливает размер платы за использование земельных участков под некапитальными гаражами.

Расчёт размера платы осуществляется от кадастровой стоимости земельного участка и двух коэффициентов: первого – равного ставке земельного налога, установление которого осуществляется органами местного самоуправления и второго – позволяющего устанавливать плату согласно площади, занимаемой гаражом.

«В целях недопущения нарушения прав граждан порядком, установлена ограничение, так предусматривается, что плата за использование земли, не превышает размер арендной платы за данный земельный участок», – отметила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, доказательством правильности подхода к определению платы за использования является принятое правительством РФ постановление от 9 октября 2021 г. № 1710 в отношении федеральный земель, которое устанавливает аналогичный алгоритм начисления платы за использование земельных участков под некапитальными гаражами.

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