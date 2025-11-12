В Мурманской области утверждён порядок организации проведения государственной итоговой аттестации в 2025/2026 учебном году

В Мурманской области определён порядок государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025/2026 учебном году для выпускников 9-х и 11-х классов.

Министерство образования и науки Мурманской области организует проведение ГИА в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ). Кроме того, для допуска к итоговой аттестации 9-классники традиционно пройдут итоговое собеседование по русскому языку, а 11-классники – итоговое сочинение (изложение).

В целях подготовки обучающихся к проведению экзаменов предусмотрены репетиционные экзамены. Для учащихся 9-х классов репетиция по математике пройдёт 5 февраля 2026 года, а по русскому языку – 3 марта 2026 года. Для выпускников 11-х классов репетиционные экзамены состоятся 25 февраля по математике профильного и базового уровней и 18 марта по русскому языку. Проведение таких экзаменов позволит школьникам не только проверить уровень своих знаний, но и психологически подготовиться к государственной итоговой аттестации.

Все пункты проведения экзаменов в Мурманской области будут оснащены современными средствами видеонаблюдения, сканерами, стационарными и переносными металлоискателями. Также запланирована модернизация оборудования, обеспечивающего видеоконтроль и защиту данных при передаче экзаменационных материалов. Эти меры направлены на повышение уровня безопасности и объективности процедуры проведения экзаменов, отмечает Министерство образования и науки Мурманской области.

