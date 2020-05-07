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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.20 11:00

В Мурманской области утверждён порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно

С 1 июня государственные областные казенные учреждения – центры социальной поддержки населения начнут принимать заявления от граждан для проверки права на получение ежемесячной денежной выплаты. Учитывая, что в настоящее время взаимодействие центров социальной поддержки населения с получателями мер социальной поддержки осуществляется в дистанционном режиме, заявления могут быть направлены по электронной почте либо почтовым отправлением.

Одним из условий предоставления ежемесячной денежной выплаты является определение среднедушевого дохода семьи, который не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, установленную за II квартал года, предшествующего году обращения, в текущем году он составляет 17149 рублей на человека.

Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления. Поэтому по заявлениям, поступившим в центры социальной поддержки населения в июне 2020 года, среднедушевой доход семьи будет рассчитываться за период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года.

В настоящее время проводится работа по получению профильным ведомством доступа к сведениям, находящимся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов РФ и необходимым для предоставления ежемесячной денежной выплаты, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Порядок предоставления данного вида социальной поддержки определён постановлением правительства Мурманской области от 21.04.2020 № 236-ПП. Порядком утверждена форма заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты - бланк заявления размещён на сайте регионального Министерства труда и социального развития.

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