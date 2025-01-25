В Мурманской области утверждён порядок предоставления грантов вузам для поддержки иногородних студентов, поступивших на очное обучение в 2024 году и последующие годы, окончивших школу с медалью или получивших высокий балл на ЕГЭ.

Такие студенты при успешной учёбе в вузе будут освобождены от платы за общежитие, получат компенсацию на проезд до дома и обратно (до 30 тысяч рублей не более двух раз в год). Группа студентов с наиболее высокими академическими результатами будет награждена туристической поездкой.

Грант на перечисленные мероприятия предоставит Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/