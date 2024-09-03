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Мурманская область. Арктика (16+)03.09.24 10:30

В Мурманской области утверждён порядок выдачи удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление, в соответствии с которым утверждён порядок выдачи удостоверения многодетной семьи в Мурманской области.

Напомним, что Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина многодетным семьям будут выданы удостоверения, подтверждающие их статус.

Распоряжением правительства Российской Федерации установлен единый образец документа, право на получение которого имеют жители страны, воспитывающие трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения на очной форме.

В случае, если у семьи уже есть удостоверение многодетной, новый документ выдаётся беззаявительно. Жителям региона, которые соответствуют указанным выше требованиям, удостоверение выдаётся по заявительному принципу.

Статус удостоверения многодетной семьи нового образца действует бессрочно, отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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