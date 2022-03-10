В Мурманской области утверждена концепция развития особо охраняемых природных территорий

Постановлением правительства Мурманской области утверждена Концепция функционирования и развития сети особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

Концепция ООПТ – инструмент управления системой особо охраняемых природных территорий, что является одним из основных механизмов реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности в соответствии с п. 27 Указа Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года».

Концепция отражает современное состояние и определяет основные цели и первоочередные задачи функционирования и развития сети ООПТ регионального значения Мурманской области.

Кроме того, концепция является основанием для начала подготовки материалов, обосновывающих создание новых ООПТ регионального значения, или материалов, обосновывающих изменение режима особой охраны уже действующих ООПТ регионального значения.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, проект Концепции ООПТ прошёл общественные обсуждения, был рассмотрен и одобрен Комиссией по вопросам развития сети особо охраняемых природных территорий Мурманской области, состоящей из научных сотрудников в сфере охраны окружающей среды, представителей государственных учреждений, на которые возложены функции управления ООПТ как регионального, так и федерального значения, а также представителей государственных органов, средств массовой информации.