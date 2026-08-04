В Мурманской области утверждена Корпоративная демографическая политика. Документ разработан совместно с профсоюзами и объединением работодателей региона в рамках общей работы правительства и бизнеса по поддержке семей с детьми.

«Системная поддержка семей, выстроенная за последние 7 лет в Мурманской области, даёт результат. За эти годы число многодетных семей выросло более чем на 3700 — практически на 45%. Однако поддержка семей с детьми – это вопрос не только государственных мер. Когда семья планирует рождение ребёнка, важна уверенность в завтрашнем дне: стабильная работа, возможность сохранить карьеру, получить поддержку в период, когда меняется привычный уклад жизни. И здесь большая роль принадлежит работодателям. Поэтому мы вместе с бизнесом внедряем Корпоративную демографическую политику. Это про создание условий для сотрудников с детьми: от гибкого графика и помощи с жильём до других решений, которые компании могут реализовывать самостоятельно. Мы объединяем усилия, чтобы поддержка семей стала ещё более комплексной», – сказал Андрей Чибис.

Политика раскрывает положения федерального стандарта и дополняет их мерами, наиболее востребованными в Кольском Заполярье. Они сгруппированы по уровню доступности — от базовых до более финансово ёмких. Работодатели смогут их адаптировать под свои запросы и возможности.

Направления поддержки включают помощь на этапе беременности и репродуктивного здоровья; финансовые выплаты при рождении ребёнка и доплаты к пособиям; внедрение гибкого и удалённого графика работы для родителей; помощь в решении жилищного вопроса — от компенсации аренды до корпоративной ипотеки; создание корпоративных детских садов и групп присмотра; организацию дополнительного отдыха и оздоровления для семей; поддержку семейных традиций и семейных ценностей на предприятии.

Присоединиться к Корпоративной демографической политике Мурманской области смогут как малые предприятия, так и крупные промышленные компании, участие добровольное.

«Бизнесу важно понимать: тот, кто родится сейчас, через 25 лет придёт работать на эти же предприятия. Поддержка семей с детьми — это не благотворительность, а вклад в кадровую устойчивость компаний. В регионе свыше 70 тысяч жителей заняты в промышленном секторе, и это большой потенциал для совместной работы. Наша задача — не контролировать бизнес, а выстраивать партнёрство и вместе находить решения, которые работают для наших заполярных семей и предприятий», – отметили в министерстве труда и социального развития Мурманской области.

Кроме того, разработан механизм оценки эффективности корпоративных программ и рейтингование работодателей, внедряющих меры поддержки семей. Рейтинг наглядно продемонстрирует, какие компании создают комфортные условия для сотрудников с детьми. По итогам I полугодия 2026 года лидерами по количеству родившихся детей на 100 семейных сотрудников стали АО «Апатит» (ФосАгро), АО «Ковдорский ГОК», ФГУП «Атомфлот» и АО «Мурманский морской торговый порт». Важно отметить, что собственные программы поддержки семей и молодёжи – от организации летнего отдыха и компенсации затрат на путёвки до предоставления служебного жилья – внедрены в ряде предприятий и компаний Мурманской области, и этот опыт важно масштабировать.

«Сегодня принцип семейноцентричности должен быть в основе каждого решения. Это безусловный приоритет не только для органов власти, но и для работодателей. Важно создавать условия, при которых не будет стоять выбор между материнством или отцовством и реализацией карьерных проектов. Действенные инструменты для этого объединены в так называемый «золотой стандарт» корпоративной поддержки демографии для работодателей. Стратегический документ был принят в мае на заседании Совета при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, который возглавляет спикер палаты регионов Валентина Матвиенко. По сути, это пример первого системного подхода к вовлечению бизнеса в решение демографических задач», – отметила сенатор РФ Елена Дягилева.

Представитель Мурманской области в палате регионов подчеркнула своевременность и эффективность комплекса мер, которые реализуются по поручению главы Заполярья Андрея Чибиса в тесном взаимодействии с ведущими предприятиями, работающими на территории. Она также отметила важность масштабирования «золотого стандарта» на предприятия разного типа, пояснив, что стратегия содержит шаги, которые могут внедрять и успешно реализовывать даже небольшие компании.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/348833/?sphrase_id=7490429#&gid=1&pid=30