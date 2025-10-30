Мурманская область. Арктика (16+)30.10.25 17:00
В Мурманской области утверждена программа «Плавание для всех» до 2030 года
Её главная цель – повышение интереса северян к плаванию, создание условий для занятий различных возрастных и социальных групп населения, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
По информации Министерства спорта региона, также будет организован комплекс мероприятий по вовлечению школьников в занятия плаванием.
Ожидается, что за счёт реализации программы за пять лет число регулярно занимающихся плаванием северян вырастет с 34,2 до 37,7 тысячи человек.
Кроме того, особое внимание будет уделено развитию спортивной инфраструктуры, в том числе созданию бассейнов, адаптированных для комфортных занятий инвалидов и лиц с ОВЗ.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556222/#&gid=1&pid=1
