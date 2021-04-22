В Мурманской области утверждена программа развития модельных муниципальных библиотек «БиблиоПерезагрузка»

Правительство Мурманской области утвердило Программу по созданию и развитию деятельности модельных муниципальных библиотек в регионе. Программа получила название «БиблиоПерезагрузка» и рассчитана на реализацию до 2025 года.

Трансформация общедоступных муниципальных библиотек Мурманской области в модельные является одним из важнейших приоритетов культурной политики в регионе. В современном мире библиотека из книгохранилища трансформируется в культурное и общественное пространство – здесь можно не только читать, но и общаться, заниматься в клубах и студиях, реализовывать свои проекты, играть в настольные игры, смотреть фильмы, посещать мастер-классы или лекции.

В феврале 2019 года для участия в проекте по созданию муниципальных модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура» в регионе был организован проектный офис по координации этой работы. Центр, работающий на базе Мурманской областной научной библиотеки, оказывает методическую поддержку муниципальным общедоступным библиотекам региона в разработке концепций модернизации и создании на их базе модельных библиотек, осуществляет мониторинг и контроль реализации проекта. Благодаря принятым мерам Мурманская область успешно участвует в национальном проекте: с марта 2019 года девять заявок получили финансирование на общую сумму 60 млн рублей. По состоянию на январь 2021 года в регионе создано семь модельных библиотек, еще две модельные библиотеки появятся в регионе в течение этого года.

Как сообщает региональное Министерство культуры, всего в Мурманской области функционирует 140 общедоступных библиотек. Программа «БиблиоПерезагрузка» направлена на содействие в решении проблем, стоящих сегодня перед муниципальными библиотеками региона.

«Программа, которая будет координироваться региональным министерством культуры, позволит установить новый стандарт работы библиотек в регионе, предусматривающий создание современного библиотечного пространства, существенное обновление книжных фондов, организацию доступа к информационным ресурсам научного и художественного содержания, внедрение современных форматов работы в повседневную практику, а также расширение репертуара предоставляемых библиотеками услуг, – пояснила заместитель губернатора Елена Дягилева. – У северян появятся комфортные пространства для развития, творческой самореализации, отдыха и неформального общения с современным дизайном и доступом к новейшим информационным технологиям. Особый акцент в «БиблиоПерезагрузке» сделан на создание условий доступности для читателей с ограниченными возможностями здоровья, цифровизации, развитии кадрового потенциала муниципальных библиотек региона».