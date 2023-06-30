В Мурманской области утверждена региональная программа по повышению рождаемости

Постановлением правительства Мурманской области утверждена региональная программа по повышению рождаемости на 2023-2025 годы. Её основная задача – разработка и внедрение дополнительных мер, направленных на решение демографических проблем в регионе.

Для разработки программы проведён анализ демографической ситуации и факторов, влияющих на снижение рождаемости. Полученные данные стали отправной точкой для усовершенствования уже реализуемых мер и проработки новых механизмов поддержки материнства и детства.

Основные акценты в документе сделаны на дополнительное сопровождение семей, которые ожидают ребёнка, а также на поддержку северян с детьми. Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, отдельный блок программы посвящён вопросам сохранения и укрепления репродуктивного здоровья жителей области и сокращению числа абортов.

Программа по повышению рождаемости в Мурманской области получили положительную экспертную оценку Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.