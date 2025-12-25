В Мурманской области утверждена региональная программа укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды

Региональная программа «Укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды Мурманской области» разработана в рамках реализации мероприятий нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Для её подготовки в Мурманской области был проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий региона.

Основная цель региональной программы - увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза. Мероприятия программы также будут направлены снижение распространенности табакокурения и потребления алкогольной продукции.

Программа укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды предусматривает шесть основных мероприятий. В частности, в каждом муниципальном образовании будут разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья. Запланированы мероприятия по информированию граждан о вреде употребления алкоголя и табакакурения. Проведён анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах. Планируется оснащение и дооснащение оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний Центры здоровья. Будет организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний. А также будет обеспечено диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, все эти мероприятия будут направлены на планомерное формирование приверженности северян к ведению здорового образа жизни и отказа от вредных привычек.

