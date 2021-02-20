В Мурманской области утверждена стоимость квадратного метра жилья на I квартал 2021 года

Постановлением правительства Мурманской области №89-ПП от 18 февраля 2021 года утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям Мурманской области на I квартал 2021 года.

Расчёт производится Министерством строительства Мурманской области в соответствии с методикой определения средней рыночной стоимости общей площади жилья. Эти цифры являются ориентиром при реализации различных социальных программ, таких как обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, медицинских работников, при приобретении жилья на вторичном рынке для переселения граждан из аварийного жилфонда.

Минстрой РФ оставил показатель средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для Мурманской области на I квартал 2021 года без изменений – 60425 рублей.

Стоимость одного квадратного метра жилья в столице Заполярья выросла с 56000 рублей до 57000 рублей. А вот самая низкая средняя рыночная стоимость недвижимости осталась на том же уровне – 10609 рублей в Ревде и 10750 рублей в Пушном.