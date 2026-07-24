В Мурманской области утверждена стоимость квадратного метра жилья на II квартал 2026 года

Постановлением правительства Мурманской области утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям Мурманской области на II квартал 2026 года.

Расчёт производится Министерством строительства Мурманской области в соответствии с методикой определения средней рыночной стоимости общей площади жилья. На основании этих данных осуществляется расчёт размеров социальных выплат на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан.

Стоимость одного квадратного метра жилья в Мурманске утверждена в размере 111626 рублей. Однако лидером по стоимости одного квадратного метра жилья в нашем регионе по-прежнему остаётся Кировск - 113035 рублей. Самая низкая средняя рыночная стоимость недвижимости в двух округах региона: Ковдорском - 22574 рубля и Ловозерском - 17177 рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571584/#&gid=1&pid=1