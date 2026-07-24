В Мурманской области утверждена стоимость квадратного метра жилья на II квартал 2026 годаВ Мурманске запахло арбузами, значит, пора выбирать самые сочные
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.07.26 10:00

В Мурманской области утверждена стоимость квадратного метра жилья на II квартал 2026 года

Постановлением правительства Мурманской области утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям Мурманской области на II квартал 2026 года.

Расчёт производится Министерством строительства Мурманской области в соответствии с методикой определения средней рыночной стоимости общей площади жилья. На основании этих данных осуществляется расчёт размеров социальных выплат на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан.

Стоимость одного квадратного метра жилья в Мурманске утверждена в размере 111626 рублей. Однако лидером по стоимости одного квадратного метра жилья в нашем регионе по-прежнему остаётся Кировск - 113035 рублей. Самая низкая средняя рыночная стоимость недвижимости в двух округах региона: Ковдорском - 22574 рубля и Ловозерском - 17177 рублей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571584/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги I полугодия 2026 на рынке труда: резюме больше, но подбор стал сложнее
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Я тут живу, и рада этому!» (выпуск 1)Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
22.07.26 21:47
Новый Штокман?
Комментарий к новости:«Нужна регуляторика на федеральном уровне, чтобы понимать, куда в первую очередь должны пойти грузы»: Андрей Чибис представил комплексный взгляд на перспективы макрорегиона в Совете Федерации
Д.О Вернер
17.07.26 14:21
В 1920-х годах страной управляли партийные лидеры. Их зарплата не могла превышать заработок простого рабочего на заводе. Излишки отдавали в партийную кассу. Если руководитель получал больше денег, он
Комментарий к новости:Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству
Иван
13.07.26 19:54
Мы из бедных слоёв населения,это выше нашего понимания,такие цифры.
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
-Правовая консультация (18+)Подработка может принести до 32% прибавки к доходу: юрист hh.ru рассказал, что важно знать о дополнительной занятости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области утверждена стоимость квадратного метра жилья на II квартал 2026 года-PRO Валюту (16+)Рубль укрепляется благодаря высоким ценам на нефть и приближающемуся налоговому периоду-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 июля-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Совершенствование законодательства в сфере контроля перегрузов уловов снизит издержки рыбаков Мурманской области, считает сенатор РФ Елена Дягилева
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять