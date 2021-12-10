В Мурманской области утверждена стоимость квадратного метра жилья на IV квартал 2021 года

Постановлением правительства Мурманской области №901-ПП от 6 декабря 2021 года утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям региона на IV квартал 2021 года.

Стоимость одного квадратного метра жилья в столице Заполярья выросла с 60 тысяч до 71 тысячи 333 рублей. Самая низкая средняя рыночная стоимость недвижимости осталась на том же уровне – 10 тысяч 609 рублей в Ревде.

Как сообщает региональное Министерство строительства, расчёт производится ведомством в соответствии с методикой определения средней рыночной стоимости общей площади жилья. Эти цифры являются ориентиром при реализации различных социальных программ, таких как обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, медицинских работников, при приобретении жилья на вторичном рынке для переселения граждан из аварийного жилфонда.