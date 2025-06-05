В Мурманской области утверждено положение о наставничестве в сфере труда

Правительство Мурманской области утвердило новый порядок осуществления наставничества в государственных областных бюджетных, автономных и казенных учреждениях региона. Обусловлено это внесением изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором с 1 марта закреплено понятие наставничества. Нововведения направлены на повышение качества профессионального обучения и развития кадрового потенциала в различных сферах.

В соответствии с утверждённым порядком наставниками будут назначаться наиболее авторитетные, опытные и результативные работники. Наставники будут оказывать коллегам помощь в овладении навыками работы, а также в формирование знаний и умений, необходимых для обеспечения работы на высоком профессиональном уровне.

Для работников, исполняющих обязанности наставников Трудовым кодексом РФ предусмотрены материальные выплаты, что станет дополнительным стимулом для профессионального роста и передачи знаний молодым специалистам.

Деятельность наставников также будет учитываться при принятии решений о поощрении и награждении за эффективную работу, в том числе возможность получения знака отличия губернатора Мурманской области «Почётный наставник». Глава региона Андрей Чибис не раз подчеркивал значимость института наставничества и необходимость создания системы дополнительного финансирования такой деятельности в том числе.