В Мурманской области утверждено постановление о комплексном развитии территории жилой застройки в районе Жилстрой

Правительство Мурманской области 17 июля утвердило постановление о комплексном развитии территории жилой застройки в районе Жилстрой города Мурманска. Документ определяет параметры реализации проектов жилищного строительства в областном центре и создает правовую основу для его дальнейшего развития.

Решение комплексного развития охватывает территорию в границах улиц Алексея Генералова, Декабристов, Зелёная, Марата, Фрунзе и Халтурина. Планируемый объём жилищного строительства составит не менее 180 тысяч кв. метров.

В рамках проекта предусмотрено строительство современных многоквартирных домов, а также поддержание необходимой социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Реализация проекта будет осуществляться поэтапно до конца 2036 года.

Комплексное развитие территории позволит обновить существующую городскую среду, повысить качество жизни жителей микрорайона и обеспечить комплексный подход к развитию городской инфраструктуры.

Развитие механизма комплексного развития территорий является одним из ключевых инструментов реализации национальных целей в сфере жилищного строительства. В Мурманске уже реализуется масштабный проект КРТ при участии «ДОМ.РФ». На участке площадью 16,38 га в Ленинском округе, на Верхне-Ростинском шоссе, в 3,5 км от центра города, планируется строительство более 100 тысяч кв. метров современного жилья.

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, всего в ближайшие десять лет в Мурманской области планируется ввести около 1 млн кв. метров нового жилья, что позволит значительно повысить обеспеченность жителей региона современным и комфортным жильём.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571377/#&gid=1&pid=1