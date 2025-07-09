Мурманская область. Арктика (16+)09.07.25 13:30
В Мурманской области утверждены лимиты и квоты на добычу лося на территории общедоступных и закреплённых охотничьих угодий региона
Специалисты Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области завершили государственную экологическую экспертизу материалов учёта численности животных.
Квота на добычу лося в этом сезоне охоты составляет 583 особи. Из них в общедоступных охотничьих угодьях – 502 особи, в закреплённых охотничьих угодьях – 81 особь.
Квота рассчитана на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года.
Подробнее о получении разрешений на добычу охотничьих ресурсов можно узнать на сайте Минприроды Мурманской области, а также в отделе государственного охотничьего надзора по телефонам: 8 (8152) 48-68-41, 8 (8152) 48-68-19, 8 (8152) 48-68-38 и 8 (8152) 48-68-05.
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