В Мурманской области увеличат число пунктов выездной вакцинации

В минувшие выходные в Мурманске работали три пункта вакцинации от COVID-19 вне лечебных учреждений: у ГДЦ «Меридиан», у ТЦ «О кей», на III этаже в ТЦ «Волна». Ещё один мобильный пункт вакцинации в ближайшее время откроется в ТРЦ «Плазма».

«За два дня работы – 29 и 30 мая – медицинские работники привили 110 человек в мобильных пунктах», – сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев во время оперативного совещания в правительстве сегодня.

Кроме того, в 20 муниципалитетах в 12 подведомственных региональному минздраву медорганизациях работает 28 прививочных бригад, которые прививают население от коронавируса. Почти 93 тысячи северян привились от COVID-19.

Для записи на вакцинацию многие используют цифровые сервисы: портал «Госуслуги» и региональный портал записи.

«Наш регион в пятёрке лучших по стране по числу записавшихся через портал Госуслуг в пересчете на численность населения», – отметил Дмитрий Панычев, сообщает региональное Министерство здравоохранения.