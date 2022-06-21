В Мурманской области увеличат финансирование программы временного трудоустройства

В Мурманской области увеличат финансирование программы организации временных общественно полезных работ.

Региональное Министерство труда и соцразвития сообщает, что по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса проведён анализ заявок муниципальных образований – участников реализации мероприятий по организации трудоустройства граждан на временные общественно полезные работы с учётом дополнительных рабочих мест для несовершеннолетних. По результатам принято решение об увеличении финансирования мероприятия на 71,8 млн рублей.

Общий объём финансирования мероприятия составит 124,8 млн рублей

Соответствующее постановление подписано главой региона и опубликовано на портале «Электронный бюллетень правительства Мурманской области».

Министерство труда и социального развития Мурманской области напоминает, что во время действия программы её участники будут задействованы в таких работах, как озеленение, благоустройство и уборка территорий; подсобные работы при ремонтно-восстановительных работах; погрузо-разгрузочные работы; косметический ремонт помещений; уборка помещений, лестниц и лестничных площадок жилых домов.