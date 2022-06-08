В Мурманской области увеличен размер материальной поддержки для несовершеннолетних граждан в период их временного трудоустройства

Размер материальной поддержки для несовершеннолетних граждан в Мурманской области в период их временного трудоустройства увеличен до 4200 рублей. Сумма единовременно будет выплачиваться в дополнение к заработной плате.

Данная норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в сего в 2022 году планируется трудоустроить на временные работы не менее 5,7 тысячи несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.