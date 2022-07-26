В Мурманской области увеличен размер выплаты гражданам, заключившим социальный контракт и решившим открыть собственное дело

Для северян, решивших открыть собственное дело, размер выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) увеличен с 250 тысяч рублей до 350 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства Мурманской области подписано главой региона Андреем Чибисом. Изменения распространены на отношения, возникшие с 1 июля текущего года.

Дополнительно данной категории граждан предоставлена возможность получения до 30 тысяч рублей на прохождение профессионального обучения или дополнительного профессионального образования по выбранному им виду деятельности.

В порядок назначения адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта внесены изменения в части размера предоставляемого социального пособия. Воспользоваться этой мерой поддержки могут малоимущие граждане (семьи), которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже региональной величины прожиточного минимума. Денежные средства можно направить на компенсацию расходов, связанных с постановкой на учет в налоговом органе, аренду или приобретение помещения, включая коммунальные платежи, необходимого для ведения предпринимательской деятельности, приобретение основных средств или материально-производственных запасов.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, подробную информацию по вопросу заключения социального контракта можно получить у специалистов центра социальной поддержки населения по месту жительства.

Также нормами принятого постановления уточнена категория граждан, имеющих право на получение ежемесячной доплаты до размера фактически начисленной платы за ЖКУ. Так, льгота распространяется на членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Документ регламентирует расчёт размера ежемесячной доплаты в случае совместного проживания в жилом помещении граждан нескольких льготных категорий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/