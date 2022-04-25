В Мурманской области увеличен размер «зарплаты мамы» и возраст женщин, имеющих право на региональную выплату

В Мурманской области увеличен возраст мам, а также размер ежемесячной региональной выплаты при рождении первенца и по достижении им 1,5 лет. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Теперь «зарплату мамы» будут получать женщины до 30 лет включительно. А сама выплата составит 75 процентов величины прожиточного минимума для детей. Самое главное, что мы теперь не фиксируем сумму. Она будет привязана к МРОТу, если он увеличится, то и зарплата мамы будет расти», – сообщил губернатор.

Также Андрей Чибис напомнил, что льгота будет распространяться и на тех мам, которые переезжают в нашу область, даже если ребёнок родился в другом регионе.

Губернатор поблагодарил депутатов Мурманской областной Думы за поддержку изменений в региональный закон «О ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет».

Мера поддержки начнёт действовать с 1 мая и в текущем году составит 14715 рублей, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/