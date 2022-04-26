В Мурманской области увеличена единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войны

В Мурманской области по поручению губернатора Андрей Чибиса увеличена единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан. Выплата приурочена к Дню Победы и составит в этом году 15 тысяч рублей.

Решение озвучено вчера главой региона на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. Ранее выплата составляла 10 тысяч рублей, сообщает региональное Министерство информационной политики.