В Мурманской области увеличена финансовая поддержка на разведение пушных зверей

В Мурманской области внесены изменения в правила предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку звероводства. Теперь сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории региона и занимающиеся разведением пушных зверей, могут получить поддержку в виде возмещения 99% затрат на приобретение нового оборудования по переработке отходов животного происхождения для производства корма.

Возмещению подлежат фактически произведенные в текущем году затраты. Общий объем средств, планируемый к предоставлению в 2022 году в целях возмещения указанных затрат, составляет 5 млн рублей.

Кроме того, в 2022 году увеличен объём средств субсидии на возмещение расходов, связанных с приобретением кормов, биопрепаратов и медикаментов для пушных зверей. Общий объём средств, планируемый к предоставлению, составляет 1,5 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, внесение изменений позволит поддержать отрасль звероводства и снизить финансовую нагрузку на сельскохозяйственных товаропроизводителей региона.

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