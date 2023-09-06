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Мурманская область. Арктика (16+)06.09.23 16:30

В Мурманской области увеличено бюджетное финансирование ряда социальных, патриотических, молодёжных и образовательных мероприятий

Изменения в государственную программу Мурманской области «Образование и наука» внесены постановлением правительства Мурманской области от 01.09.2023 №636 ПП.

Так, на 22 млн рублей больше выделят на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Это позволит дополнительно приобрести 292 путевки, в том числе для детей из семей участников специальной военной операции.

Для сокращения дефицита кадров в сфере образования региона на выплаты педагогическим работникам, переехавшим на работу в Мурманскую область и впервые трудоустроившимся на вакантные должности в образовательные организации Мурманской области, планируется направить 30 млн рублей.

На финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание и спортивную подготовку детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет, направляется 60,1 млн рублей, что обеспечит охватить указанными мероприятиями 1680 человек.

В рамках госпрограммы будет обеспечено региональное софинансирование в объеме 7 млн рублей грантов, предоставленных из федерального бюджета на государственную поддержку развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, действующих в региональном секторе экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, предусмотрено увеличение ассигнований на поощрение победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также педагогов, подготовивших ребят. Такое решение принято в связи с увеличением числа призёров по итогам 2022/20223 учебного года.

Выделено 2 млн рублей для оснащения спортивным оборудованием и инвентарем спортивного пространства для молодежи «СОПКИ.СПОРТ» на базе Мурманского индустриального колледжа и 14 млн рублей на обеспечение областных и муниципальных общеобразовательных организаций комплектами региональных символов. На реализацию инициативных проектов обучающихся Мурманской области из областного бюджета направляется 500 тысяч рублей. 

На реализацию регионально проекта «Тёплое окно» дополнительные средства субсидии предоставляются муниципальным бюджетам ЗАТО Александровск (3918,9 тысячи рублей) и города Апатиты (1578 тысяч рублей) на замену окон в муниципальных общеобразовательных организациях.

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