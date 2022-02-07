В Мурманской области увеличено финансирование на поддержку коренных народов Севера

Финансирование сразу нескольких форм поддержки коренных народов севера – саами увеличено. Об этом в ходе оперативного совещания сегодня заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«2022 год в России - год культурного наследия народов России. И мы со своей стороны продолжим поддержку общин и будем выделять гранты для популяризации саамской культуры. Так, на поддержку и развитие общинных форм хозяйствования и самозанятости, сохранение культурного наследия, традиций и обычаев в 2022 году выделены средства в размере 23,3 млн рублей. Это в полтора раза больше, чем в 2021 году», - обозначил глава региона одну из мер.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис сообщил, что в этом году на 1,5 млн рублей увеличено финансирование субсидий для поддержки общин. Общая сумма составит 5,1 млн рублей.

Также на поддержку мастеров декоративно-прикладного искусства из числа коренных малочисленных народов Севера введены новые гранты в форме субсидий. Из областного бюджета можно получить до 200 тысяч рублей на одного заявителя.

Губернатор напомнил, что в Мурманской области проживает более полутора тысяч саамов и еще раз поздравил их с международным праздником, который отмечается 6 февраля.