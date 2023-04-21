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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.23 14:30

В Мурманской области увеличено количество участков для промысла горбуши в Белом море

Постановлением регионального правительства утверждены и включены в Перечень рыболовных участков Мурманской области 16 участков для промышленного рыболовства горбуши в Белом море.

В дальнейшем эти рыболовные участки будут выставлены на конкурс на право заключения договора пользования для промышленного рыболовства.

В региональном Минприроды отмечают, что запасы горбуши за последние годы значительно выросли. На 2023 год ожидается значительное увеличение объёма её добычи. Её промышленный вылов позволит насытить региональный рынок свежевыловленной горбушей, создать новые рабочие места.

Формирование новых рыболовных участков создаст основу для роста количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих промышленное рыболовство горбуши в Белом море, а также позволит снизить негативные экологические последствия массового захода горбуши в реки Кольского полуострова.

Подробная информация опубликована на сайте Министерства по ссылке: https://mpr.gov-murman.ru/activities/napravleniya/RHK/inform/inform_lr.php.

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