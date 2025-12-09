В Мурманской области увеличилась доля убыточных организаций

Мурманскстат опубликовал оперативную информацию о финансовых результатах деятельности организаций Мурманской области в январе–сентябре 2025 года.

Как сообщает пресс-служба регионального статистического ведомства, за 9 месяцев текущего года организациями Кольского полуострова получено 69,4 млрд рублей прибыли и 41,9 млрд рублей убытка (в январе-сентябре 2024 года – соответственно 86,0 млрд рублей и 52,1 млрд рублей).

Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций региона сложился в размере 27,5 млрд рублей прибыли (по отношению к уровню января-сентября 2024 года снизился на 18,9%).

В общем количестве организаций доля убыточных по отношению к уровню января-сентября 2024 года увеличилась на 2,5 процентного пункта и составила 39,5%.