В Мурманской области увеличилась популяция волков

По данным регионального Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, численность волков на территории Мурманской области составила в 2020 году 128 особей, 2021-ом - 130 особей, в 2022 году – 247 особей. Увеличение связано с миграцией животных, имеющих характерный рыжий окрас, во время лесных пожаров из соседних регионов в 2021 году, что свойственно для волков из Фенноскандии.

На территории Мурманской области за последние два года участились случаи выхода волков к населённым пунктам. Хищники появляются в ночное время на территории населённых пунктов и уничтожают собак. Информация о выходе волков поступала из Ковдора, Алакуртти, Ковдозера, Зареченска, Зеленоборского и Мончегорска. По всем обращениям сотрудниками министерства, в том числе с привлечением опытных охотников, проводятся проверки. В период с 14 по 15 января 2023 года ликвидированы три волка: два в окрестностях Алакуртти и один в окрестностях Ковдозера и Зареченска. Информация о выходе волка в Мончегорске не нашла своего подтверждения, так как следов пребывания волка на месте не зафиксировано, обнаружено несколько стай бродячих собак. В настоящее время в Ковдоре сотрудниками министерства совместно с полицией ведутся мероприятия по обезвреживанию волка, проверяется информация о выходе волка в Зеленоборском.

В случае появления волков в населённых пунктах – обращаться в МВД. В соответствии с законом на полицию возлагаются обязанности по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка в населенных пунктах. Сотрудники полиции имеют право применять огнестрельное оружие для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан, отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.