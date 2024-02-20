В Мурманской области увеличилась собираемость взносов на капитальный ремонт

В 2023 году собираемость взносов в Заполярье составила 102,5%. В 2022 году этот показатель был равен 97,6%.

«Северяне стали более ответственно относиться к перечислению взносов на капремонт. Но в 2023 году итоговая собираемость стала выше 100% не только поэтому. Большую роль играет деятельность Фонда по взысканию задолженностей. Так, в 2023 году была взыскана часть долгов, накопившихся в 2022 году», – пояснила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, ответственное отношение к уплате взносов экономит время и деньги, в том числе собственников. Ведь в случае принудительного исполнения обязательств взысканию подлежит не только сумма задолженности, но и государственная пошлина, уплаченная региональным оператором при подаче документов в суд.

«Повышение платежной дисциплины необходимо для своевременного проведения капремонта. Мы признательны тем жителям области, кто своевременно оплачивает взносы», – отметила Юлия Барсукова.

Если собственник решил погасить свой долг добровольно, до вынесения решения суда, он должен известить об этом Фонд. Для этого можно направить отсканированные документы на электронную почту: vopros@fkrmo.ru.

Фото: https://gov-murman.ru