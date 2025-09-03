В Мурманской области увеличили выплаты за сданное оружие

Правительство Мурманской области повысило размер вознаграждения за добровольную сдачу незаконного оружия, патронов и взрывчатки. Новые ставки начали действовать с 1 января 2025 года.

Новые размеры выплат: за гладкоствольное оружие (например, охотничье ружьё): 9000 рублей (было 3000 рублей); за нарезное оружие: 12000 рублей (было 3000 рублей); за травматическое или газовое оружие: 6000 рублей.

Деньги может получить и владелец оружия, и тот, кто его нашёл или сообщил о нём. За найденные оружие или патроны положено полное вознаграждение. За точную информацию о месте хранения незаконного оружия — 50% от суммы вознаграждения (например, 4500 рублей за информацию о гладкоствольном ружье или 6000 рублей о нарезном).

Сдать оружие или сообщить о нём можно сотрудникам полиции (МВД) (телефон дежурной части 8 /8152/ 45-76-79) или Росгвардии (телефон дежурной службы: 8 /8152/ 56-03-55). Выплаты производит Министерство региональной безопасности Мурманской области.

«Повышение выплат должно стимулировать жителей сдавать незаконное оружие, чтобы оно не попало в руки преступников», — отметили в Министерстве региональной безопасности.