В Мурманской области увеличилось число аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области подведены итоги очередного квалификационного экзамена по аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, который состоялся 16 октября в Мурманске. Шесть кандидатов, успешно прошедших испытание и продемонстрировавших высокий уровень профессиональной подготовки, были включены в Единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков. На сегодняшний день в Мурманской области насчитывается 202 аттестованных экскурсовода и гида-переводчика.

«Проведение системной работы по аттестации гидов является важным элементом обеспечения качества туристских услуг. Это гарантирует, что гости региона получат профессиональное сопровождение, основанное на глубоких знаниях истории, культуры и географии Кольского Заполярья. Туристы могут быть уверены в компетентности гидов, включенных в официальные реестры», – отметил заместитель начальника отдела маркетинга и продвижения комитета по туризму Мурманской области Денис Мальцев.

Актуальный список аттестованных гидов Мурманской области доступен на официальном сайте регионального комитета по туризму.

Граждане, желающие пройти аттестацию и получить допуск к профессиональной деятельности в качестве экскурсовода или гида-переводчика, могут ознакомиться с порядком и сроками проведения процедуры на сайте комитета по туризму Мурманской области в соответствующем разделе. По всем вопросам также можно обращаться в комитет по туризму Мурманской области по телефону 8 (8152) 48-67-13.