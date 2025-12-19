В Мурманской области увеличилось число аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков

В Мурманской области состоялся очередной квалификационный экзамен по аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. По его итогам 8 кандидатов, продемонстрировавших высокие профессиональные знания и умения, внесены в Единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков. На сегодняшний день общее количество аттестованных гидов в регионе составляет 219 специалистов.

Напоминаем, что, планируя поездку в Мурманскую область и выбор квалифицированного гида, туристы имеют возможность самостоятельно убедиться в наличии аттестации специалиста на сайте Единого федерального реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также на официальном сайте Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области. Это гарантирует высокий уровень сервиса и качество предоставляемых услуг, а значит, позволит путешественникам получить самые яркие впечатления от посещения региона.

Желающие пройти процедуру аттестации и получить допуск к профессиональной деятельности в качестве экскурсовода или гида-переводчика, могут ознакомиться с условиями, сроками экзаменов и необходимыми материалами на официальном сайте Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области. Для дополнительной консультации можно также обратиться в министерство по телефону 8 (8152) 48-67-13.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559021/#&gid=1&pid=1