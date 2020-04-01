В Мурманской области увеличилось число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией

Сегодня ещё у четырёх пациентов с предварительным диагнозом подтверждён коронавирус. Трое из них из Апатитско-Кировского района и проходят терапию в местной центральной городской больнице, четвёртый заболевший из Полярного, находится на лечении в Снежногорске.

Также получены два новых предварительно положительных результата теста на коронавирус. Проводятся противоэпидемические мероприятия.

Всего на 15 часов 1 апреля в Мурманской области подтверждены 15 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией; получены 13 предварительно положительных результатов, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.