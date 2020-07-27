В Мурманской области увеличилось число субъектов малого и среднего предпринимательства

В Мурманской области стало на 250 субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) больше. Работа регионального правительства, направленная на улучшение условий ведения бизнеса на Севере, постепенно дает положительные результаты. Сегодня на оперативном совещании вице-губернатор Дмитрий Филиппов представил подробный отчет о реализации национального проекта «СМСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках нацпроекта разработаны и утверждены пять региональных проектов: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация СМСП», «Популяризация предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». В 2020 году на их реализацию предусмотрено финансирование в объеме около 310 млн рублей – средства федерального, областного и муниципального бюджетов.

Говоря о промежуточных результатах работы, Дмитрий Филиппов отметил, что на выдачу микрозаймов заполярным предпринимателям выделено чуть более 150 млн рублей. На сегодняшний день в регионе действует восемь кредитных продуктов с льготными процентными ставками от 4 до 6%. За первое полугодие НМК «Фонд развития малого и среднего предпринимательства» выдано 624 займа, что на 15,8% выше планового показателя.

НМК «ФОРМАП» также предоставляет «антикризисные займы» в размере до 1 млн рублей на два года под 1% годовых. Данной мерой поддержки уже воспользовались 153 СМСП, наиболее пострадавших в период пандемии коронавируса. На эти цели в резервном фонде предусмотрено 208 млн рублей.

Успешно выполняются задачи в рамках регионального проекта «Акселерация СМСП». В режиме «одного окна» представителям бизнеса оказывается комплекс услуг в МФЦ, проводятся образовательные программы для начинающих предпринимателей. Кроме того, в условиях действующих из-за COVID-19 ограничений проведена серия вебинаров и онлайн-сессий «Бизнес на самоизоляции».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, восемь миллионов рублей в этом году направят на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в регионе. Министерством инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области запланировано предоставление на конкурсной основе гранта «Агростартап». Также начал работу «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной организации и поддержки фермеров».

Вице-губернатор отдельно остановился на реализации регпроекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». Так, на территории области введен специальный «Налог на профессиональный доход». В июле в качестве самозанятых уже зарегистрировано более 700 человек.

«Закон о самозанятых многие ждали. Нужно внимательно следить за тем, как он начал работать. Дополнительно прошу разработать меры поддержки таких граждан и в течение двух недель представить к рассмотрению проект программы», – по итогам доклада сказал губернатор Андрей Чибис.