В Мурманской области увеличилось число заражённых COVID-19

Николай Федорович К. Чем стоять с протянутой рукой, лучше бы разработали алгоритм судебных исков к правительству РФ, правительству региона о компенсациях за введение карантинных мер. А то скоро вообще будет невозможно буд Комментарий к новости: Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области собирает пожертвования на поддержку МСП региона

Zviygincew Это как-то выглядит странно. Что это за предприниматели, которые не просчитывают возможные падения - кризисы? Инициатива дурная, на мой взгляд. Она в очередной раз показывает, насколько далеки эти люд Комментарий к новости: Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области собирает пожертвования на поддержку МСП региона