В Мурманской области увеличилось число заражённых CoViD-19

За прошедшие сутки у 61 человек подтверждён результат теста на коронавирус. Общее количество подтверждённых случаев заболевания CoViD-19 составляет 128 человек, из них десять человек вылечены и выписаны из больницы. 118 людей остаются на терапии.

Все заболевшие, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции. Принятые меры введены для того, чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции.