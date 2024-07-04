В Мурманской области увеличилось число жалоб на мусор от пунктов доставки товаров

В эпоху электронной торговли многие всё чаще предпочитают делать покупки в интернете – это удобно и выгодно. Несомненными плюсами такого шопинга можно объяснить увеличение числа пунктов выдачи заказов в городах Мурманской области.

Между тем, безответственное отношение к упаковке со стороны граждан и нередко самих юридических лиц создаёт серьёзные сложности для обслуживания контейнерных площадок, отмечают специалисты Мурманского филиала АО «Ситиматик». Площадки быстро заполняются плёнкой, коробками и прочим, и, к тому же, лишают жильцов близлежащих домов возможности складировать мусор в установленном месте, а значит, снижают качество предоставляемой услуги по обращению с отходами.

Мурманский филиал АО «Ситиматик», региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, призывает заполярных предпринимателей, осуществляющих доставку товаров, к ответственности. Проявить сознательное и бережное отношение можно, направив тот же картон на переработку. Для всех желающих в областном центре работает «Вторматик», где за принесённое вторсырьё ещё и заплатят. С актуальными расценками и правилами приёма сырья можно ознакомиться в экопункте на Кольском проспекте, 51 и на сайте https://vtormatik.ru/mur.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».