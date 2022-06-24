«Сбербанк» с июля вводит комиссию в 1,25% на переводы со своих карт на карты других банков через их сайты и приложенияС 1 июля в Североморске начнёт работу новый маршрут №4
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.06.22 16:00

В Мурманской области увеличилось количество стобалльников – итоги ЕГЭ

В этом году Мурманской области в едином государственном экзамене по истории приняли участие 368 человек. Двое участников получили на экзамене максимальные 100 баллов. Средний балл превысил прошлогодние региональные результаты и общероссийские результаты 2022 года.

В региональном Министерстве образования и науки отмечают, что изменения в контрольных измерительных материалах ЕГЭ 2022 года сделали экзамен более творческим и насыщенным разными формами познавательной деятельности. Увеличилось разнообразие заданий на анализ исторических источников, картографической и визуальной информации, установление связей исторических событий, явлений и процессов.

Выпускники 2022 года успешно справились с заданиями на знание хронологии, работу с информацией, представленной в форме таблицы. В целом неплохо были выполнены задания на основе исторической карты, новые задания на проверку знания и уместного использования исторических понятий.

«Приятно отметить, что выпускники успешно выполнили задания, предполагающие знание фактов Великой Отечественной войны, анализ письменных исторических источников по этому периоду», – сообщил председатель региональной предметной комиссии по истории Александр Чапенко.

В ЕГЭ по физике приняли участие 613 человек. Стобалльников, в отличие от прошлого года, нет, но не выросло и число участников, получивших неудовлетворительный результат. Средний балл на ЕГЭ у выпускников региона по физике ниже общероссийского.

В 2022 году, в связи с переходом ЕГЭ на Федеральный государственный образовательный стандарт, в экзаменационной модели по физике было увеличено число заданий с развернутым ответом, изменены требования к ответу и критерии оценивания решения расчетной задачи по механике.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, предварительный анализ результатов выполнения экзаменационной работы показал, что лучше ожидаемого выполнены задания, в которых необходимо было провести интегрированный анализ различных механических, тепловых или электромагнитных процессов. Лучше всего выпускники справились с заданиями на применение различных законов и формул в типовых ситуациях.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире19:55«Tele Travel». Информационная программа (12+)20:05«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В большинстве российских компаний зарплата сотрудников — это закрытая информация-PRO Валюту (16+)Курс доллара ослаб на 3 копейки, евро – на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС заняла 2-е место в конкурсе «Лучшая АЭС в России»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Проект закона об отмене возрастных ограничений для получения «Зарплаты мамы» внесён в Мурманскую областную Думу
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика