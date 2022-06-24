В Мурманской области увеличилось количество стобалльников – итоги ЕГЭ

В этом году Мурманской области в едином государственном экзамене по истории приняли участие 368 человек. Двое участников получили на экзамене максимальные 100 баллов. Средний балл превысил прошлогодние региональные результаты и общероссийские результаты 2022 года.

В региональном Министерстве образования и науки отмечают, что изменения в контрольных измерительных материалах ЕГЭ 2022 года сделали экзамен более творческим и насыщенным разными формами познавательной деятельности. Увеличилось разнообразие заданий на анализ исторических источников, картографической и визуальной информации, установление связей исторических событий, явлений и процессов.

Выпускники 2022 года успешно справились с заданиями на знание хронологии, работу с информацией, представленной в форме таблицы. В целом неплохо были выполнены задания на основе исторической карты, новые задания на проверку знания и уместного использования исторических понятий.

«Приятно отметить, что выпускники успешно выполнили задания, предполагающие знание фактов Великой Отечественной войны, анализ письменных исторических источников по этому периоду», – сообщил председатель региональной предметной комиссии по истории Александр Чапенко.

В ЕГЭ по физике приняли участие 613 человек. Стобалльников, в отличие от прошлого года, нет, но не выросло и число участников, получивших неудовлетворительный результат. Средний балл на ЕГЭ у выпускников региона по физике ниже общероссийского.

В 2022 году, в связи с переходом ЕГЭ на Федеральный государственный образовательный стандарт, в экзаменационной модели по физике было увеличено число заданий с развернутым ответом, изменены требования к ответу и критерии оценивания решения расчетной задачи по механике.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, предварительный анализ результатов выполнения экзаменационной работы показал, что лучше ожидаемого выполнены задания, в которых необходимо было провести интегрированный анализ различных механических, тепловых или электромагнитных процессов. Лучше всего выпускники справились с заданиями на применение различных законов и формул в типовых ситуациях.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/