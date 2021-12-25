В Мурманской области увеличился размер выплаты нуждающимся семьям с детьми

Правительство Мурманской области установило величину денежных доходов в среднем на душу населения по Мурманской области в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет на 2022 год в размере 47698 рублей, что превышает установленную на 2021 год величину денежных доходов в среднем на душу населения на 3710 рублей.

Право на выплату имеют семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину денежных доходов в среднем на душу населения по Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, размер ежемесячной денежной выплаты в 2022 году составит 19620 рублей, что соответствует величине прожиточного минимума на детей на 2022 год.

Численность семей, получающих указанную выплату – 4375, на 4550 детей.