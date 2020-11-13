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Мурманская область. Арктика (16+)13.11.20 11:30

В Мурманской области увеличится количество соцконтрактов с гражданами в трудной жизненной ситуации

С 2021 года в Мурманской области значительно увеличатся расходы на выплату гражданам адресной помощи – в частности, 184,69 млн рублей будет направлено на финансовую поддержку в рамках социальных контрактов. Об этом в ходе рабочего визита в Центр социальной поддержки населения в городе Кола сообщила вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева.

«Социальный контракт как мера соцподдержки семей или граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию – это реальный выход для тех, кто хочет встать на ноги и начать новую, успешную жизнь, – отметила вице-губернатор. – Сегодня Центр социальной поддержки населения в Коле заключил социальный контракт с местным жителем, который в течение полугода получит ряд выплат, каждая – более 18 тысяч рублей (поддержка может быть как разовой, так и ежемесячной), а в итоге – 110 тысяч рублей, на которые он приобретет необходимое для работы оборудование и откроет ИП, чтобы заниматься грузоперевозками».

Отметим, адресная государственная социальная помощь на основании социального контракта в Мурманской области предоставляется малоимущим гражданам (чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума) с 2013 года. В 2020 году социальные контракты могут заключаться в том числе с семьями, в которых все трудоспособные члены работают, а также с работающими одиноко проживающими гражданами.

В программе социальной адаптации прописываются конкретные мероприятия, которые будут способствовать выходу семьи из трудной жизненной ситуации, например: поиск работы, оплата профессионального обучения и дополнительного профобразования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, оплата жилищно-коммунальных услуг и так далее. Выплаты в рамках контракта предоставляются в виде единовременного или ежемесячного пособия.

Как сообщает региональное  Министерство информационной политики, в 2019 году помощь в рамках социальных контрактов получили 247 семей. Средний размер ежемесячной выплаты, оказанной одной семье в месяц, составил порядка 6700 рублей. За десять месяцев 2020 года заключён 171 контракт, из них 80 контрактов – в отношении семей с детьми.

 

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