В Мурманской области увеличивается количество пользователей «Госуслуги.Дом»

Новое мобильное приложение скачали уже 47 тысяч северян, а в целом по стране им пользуются более 5 млн человек.

Теперь с помощью своего смартфона они могут:

передавать показания приборов учёта;

оплачивать ЖКУ бесплатно;

подавать заявку в управляющую организацию напрямую и получать отчёт о выполненной работе;

самостоятельно находить информацию о своей недвижимости;

участвовать в онлайн – собраниях собственников;

решать вопросы в домовых чатах;

найти полезные советы;

узнать год капремонта дома;

управлять видеонаблюдением, шлагбаумом, воротами;

узнать сколько квартплаты было собрано и потрачено управляющей организацией за год;

узнать какие решения были приняты общими собраниями;

оценить содержание дома.

Как сообщает Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, данные о недвижимости, приборах учёта и счетах загружаются автоматически. В случае отсутствия информации можно подать заявку, и управляющая или ресурсоснабжающая организация актуализирует эти данные.

Скачайте приложение в свой смартфон и авторизуйтесь через подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/