В Мурманской области увеличивается количество пользователей «Госуслуги.Дом»
Новое мобильное приложение скачали уже 47 тысяч северян, а в целом по стране им пользуются более 5 млн человек.
Теперь с помощью своего смартфона они могут:
передавать показания приборов учёта;
оплачивать ЖКУ бесплатно;
подавать заявку в управляющую организацию напрямую и получать отчёт о выполненной работе;
самостоятельно находить информацию о своей недвижимости;
участвовать в онлайн – собраниях собственников;
решать вопросы в домовых чатах;
найти полезные советы;
узнать год капремонта дома;
управлять видеонаблюдением, шлагбаумом, воротами;
узнать сколько квартплаты было собрано и потрачено управляющей организацией за год;
узнать какие решения были приняты общими собраниями;
оценить содержание дома.
Как сообщает Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, данные о недвижимости, приборах учёта и счетах загружаются автоматически. В случае отсутствия информации можно подать заявку, и управляющая или ресурсоснабжающая организация актуализирует эти данные.
Скачайте приложение в свой смартфон и авторизуйтесь через подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги».
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/